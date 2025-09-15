انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الإطار التنسيقي، الاثنين، ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري في 11 تشرين الثاني المقبل.



وجاء في بيان، إن "الإطار التنسيقي عقد، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة".

وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي أكد أهمية متابعة الحكومة العراقية مخرجات القمة العربية الإسلامية في الدوحة".



وأشار الإطار التنسيقي وفق البيان الى "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري مع توفير الأجواء الملائمة لإنجاحها".

واعرب عن "قلقه إزاء تصاعد النبرة الطائفية في بعض الخطابات والتصريحات ويحذر من خطورة انعكاساتها على السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني"، مقدما "التهنئة لمحسن المندلاوي لاختياره رئيساً للبرلمان الآسيوي- الأفريقي"، بحسب البيان.