السوداني وأردوغان يؤكدان على العمل المشترك للحد من التجاوزات الإسرائيلية

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، انه "جرى خلال اللقاء بحث أوضاع المنطقة وتطوراتها وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، والتأكيد على العمل العربي والإسلامي المشترك من أجل الحدّ من التجاوزات والاعتداءات المستمرة التي يرتكبها الكيان الغاصب ضد الفلسطينيين في غزة وباقي البلدان العربية، ومنها اعتداؤه على دولة قطر الشقيقة".وتناول اللقاء "آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها، في مختلف المجالات، إذ عبر السوداني عن شكره لأردوغان على تعاونه في ما يخص أزمة المياه التي يمر بها العراق والمنطقة".

من جانبه، أشاد الرئيس التركي "بدور العراق الفاعل في حل أزمات المنطقة، وحرصه على أمن البلدان الشقيقة والصديقة فيها، ولاسيما الدعم الذي قدمه لاتفاق السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني".

