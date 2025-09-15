انت الان تتابع خبر القادة العرب الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد وصل تباعا عدد من القادة العرب من بينهم:الرئيس الفلسطيني محمود عباسالرئيس اللبناني جوزيف عونرئيس الوزراء محمد شياع السودانيالرئيس السوري أحمد الشرعرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهانالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ملك الأردن عبدالله الثانيفيما تغيب:سلطان عمان هيثم بن طارق، وسيترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد وفد السلطنة.

مولاي رشيد نائبا عن الملك محمد السادس يمثل المغرب في القمة

ولي عهد دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، نيابة عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

