انت الان تتابع خبر العراق يطرح مبادرة لعقد اجتماع لتعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، إضافةً إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وما تفرزه من تحديات سياسية وأمنية".

كما طرح وزير الخارجية "مبادرة لعقد اجتماع مشترك يضم دول الخليج والعراق وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي".

وأدان الوزيران "الاعتداء الغاشم الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة، وما يمثله من تهديد خطير لاستقرار المنطقة".