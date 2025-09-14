انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع السفير البريطاني ملف المساعدات الإنسانية لغزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وبما يدعم تحقيق المصالح المشتركة".



وتناول اللقاء "تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية العمل على إيقاف الحرب المستمرة على قطاع غزة، والضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول والقوانين الدولية ورفض الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال، وآخرها العدوان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة".

