المفوضية تغرم مرشحا بمبلغ 10 ملايين دينار

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في قرار المفوضية الذي ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس المفوضين ناقش مذكرة الأمانة العامة لمجلس المفوضين قسم الشكاوى والطعون المعنونة (محضر تحقيق شكوى (98/ مرشحين/25)، وبعد المداولة بين اعضاء مجلس المفوضين تقرر اولاً : فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار على المرشح (أمجد محمد احمد ) تسلسل (5) ضمن قائمة ائتلاف الاعمار والتنمية عن محافظة صلاح الدين".
وأضاف ان "ذلك جاء استناد الى المادة (2/5) من نظام الشكاوى والطعون رقم (10) لسنة 2025 وذلك لمخالفته الأنظمة والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي".
