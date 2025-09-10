انت الان تتابع خبر سفراء العراق الجدد يؤدون اليمين القانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية بارك للسفراء تصويت مجلس النواب على تعيينهم سفراء للعراق"، مؤكدًا أن هذا "التمثيل هو أمانة ثقيلة ومسؤولية كبرى في حمل رسالة الدفاع عن مصالح العراق بالمحافل الدولية".وأضاف الرئيس، أن "اختيار قائمة السفراء جاء بعد فرز مئات الأسماء"، معربًا عن أمله في "بذل جهودهم بما يتناسب مع مكانة العراق ودوره المحوري في المنطقة".

وبين رئيس الجمهورية، أن "العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار، وضرورة نقل صورة العراق الجديد إلى المحافل الدولية والعمل على تحسين وتعزيز العلاقات الدولية للعراق في المجالات كافة، وتشجيع الشركات الاستثمارية الكبرى للعمل في العراق".

وبحسب البيان، عبّر السفراء عن امتنانهم لهذه الثقة، مؤكدين التزامهم بـ"حمل الرسالة الوطنية بأمانة، والعمل على تعزيز صورة العراق ومصالحه على مختلف الأصعدة الدولية".

