حكومة البصرة تقترح انشاء سد في قناة شط العرب لمواجهة اللسان الملحي... كيف علق المختصون؟

بغداد - ياسين صفوان - يواجه مقترح مجلس محافظة البصرة لإنشاء سد في شط العرب قرب جزيرة السندباد عقبات في التنفيذ بسبب صلاحيات وزارة الموارد المائية التي تحتكر رسم السياسات المائية وقرار إنشاء السدود . وقال مسؤولون محليون ومختصون التقاهم مراسل السومرية إن البصرة تعيش أزمة متصاعدة مع تقدم اللسان الملحي إلى قلب المدينة ومناطق الهارثة والدير والشافي مما يهدد مياه الإسالة والزراعة والثروة الحيوانية