التهريب يبتلع أكثر من 200 ألف برميل من النفط يوميا... تسرب الثروة عبر قنوات غير شرعية!

بغداد - ياسين صفوان - بينما يندفع العراق لاستثمار قرارات "أوبك" الأخيرة بزيادة الإنتاج لتعزيز صادراته النفطية يلفت مختصون إلى أن هذا التوسع يفقد قيمته الاستراتيجية ما لم يُعالج نزيف التهريب الذي يبتلع أكثر من مئتي ألف برميل يوميا. وقال المختصون لمراسل السومرية إن التحدي الحقيقي لا يكمن في رفع الكميات المصدرة فحسب بل في صيانة العوائد ومنع تسرب الثروة الوطنية عبر قنوات غير شرعية
