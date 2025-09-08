اخبار العالم / اخبار العراق

وثيقة: الهيئة القضائية الانتخابية تلغي قرار استبعاد سجاد سالم من الترشح

انت الان تتابع خبر وثيقة: الهيئة القضائية الانتخابية تلغي قرار استبعاد سجاد سالم من الترشح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، أنها "قررت قبول الطعن الذي تقدم به سجاد سالم شكلا، وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه والمتضمن استبعاد الطاعن من الترشح إلى انتخابات مجلس النواب لسنة 2025، تبيّن أنه مخالف للقانون".

وأضافت، أن "المرشح في ضوء التحقيقات الجارية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم يكن محكوماً بحكم قضائي بات من قضايا الفساد المالي والإداري أو عن جريمة مخلة بالشرف".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

