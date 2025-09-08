انت الان تتابع خبر ايران تخير العراق بينها وبين "الضغوط الدولية".. وتذكر: ساعدناهم رغم عدم التوازن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زاده في تصريحات تابعتها الخليج 365، إنه "فيما يتعلق بقطاع الغاز ينبغي على العراق ان يتخذ القرار بشأن استمراره أو التأثر بالضغوط الدولية"، مبينا: "إذ أننا وعلى الرغم من حالة عدم التوازن التي سادت طوال السنوات الماضية كنا نمد يد العون للشعب العراقي".



وأكد أن "الامر يرجع إلى الحكومة ووزارة النفط العراقية، نحن مستعدون أن نعمل حتى داخل الأراضي العراقية في مجال تطوير الحقول وجمع الغاز مما يساعد ذلك على ضخه إلى شركة الغاز العراقية الوطنية".

وتابع زاده، قائلا: "نحن مستعدون أيضا للاستثمار والمساعدة وقد طرحنا ذلك خلال زيارة وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، إلى بغداد".

