انت الان تتابع خبر الملا: استبعادي من الانتخابات استند إلى تصريح مجتزأ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على شاشة السومرية: "مع الأسف تربيت على احترام القانون، ولم تعد هناك لغة أستطيع التحدث بها في هذا الوقت، وأدعو الإعلاميين والزملاء أن يعيدون وجهة نظرهم فيما يطرحونه من الآراء".

وأضاف "أنا احترم القضاء، والاستبعاد الثالث لي من الانتخابات سياسياً، وأنا استحق مليون استبعاد لأسباب سياسية لأننا فهمنا المادة 38 من الدستور التي تتكلم عن الدستور خطأ"، مبيناً أنه "ضمن حيثيات قرار استبعادي أن مفوضية الانتخابات هي أجرت تحقيقات، وفهمي أن القضاء هو من يجري التحقيقات، لكن المفوضية تطرقت إلى قضية مع كل الأسف ليس ديني ولا بيئيتي ولا فهمي ولا علمي يسمح بأن اتطرق لقضايا مذهبية تثير حفيظة المكون الأكبر".

وتابع "كأني ارتكبت جريمة عندما تطرقت إلى قانون عطلة عيد الغدير المحترمة، وكل ما قلته إنه بدل أن يقوم البرلمان بإقراره ضمن الأعياد الرسمية فليترك الأمر إلى مجالس المحافظات، لكن تم اجتزاء كلامي".

