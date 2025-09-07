انت الان تتابع خبر البرلمان يتحرك بشأن رواتب المتقاعدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللجنة المالية في مجلس النواب استضافت برئاسة النائب يوسف الكلابي وبحضور عدد من أعضائها، رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين ورئيس صندوق التقاعد حيدر جاسم حمزة".

ورحّب رئيس اللجنة خلال الاستضافة بحضور مدير مكتب النائب الاول لرئيس المجلس ناظم الساعدي بالحضور، مؤكداً "أهمية فئة المتقاعدين ودورهم الكبير في خدمة البلد".

واستفسر "عن أسباب تأخر صرف رواتبهم وآلية الدفع المعتمدة، إضافة إلى أسباب إلغاء نظام صندوق التقاعد وعدم إشعار اللجنة المالية بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة، بوصفها الجهة التشريعية العليا المسؤولة عن متابعة وزارة المالية والهيئة".

من جانبه، قدّم رئيس هيئة التقاعد استعراضاً لآلية احتساب الرواتب وإجراءات صرفها، موضحاً ان "التنسيق القائم مع الدوائر ذات العلاقة".

وقدّم نبذة عن صندوق التقاعد الذي أُسس لتخفيف العبء عن خزينة الدولة واستثماره في مشاريع تسهم بدعم الموازنة العامة.

كما تناول الاجتماع بحث عمل شركات الدفع الإلكتروني وآليات تسليم الرواتب والمواعيد الزمنية لذلك.

وفي ختام الاستضافة، قررت اللجنة المالية استضافة وزيري التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي والدوائر المعنية، لمتابعة ملف التقاعد ووضع الحلول اللازمة لضمان انتظام صرف الرواتب.

