ائتلاف الإعمار والتنمية: السوداني الأوفر حظاً لولاية ثانية.. والانتخابات قد تُؤجَّل

ائتلاف الإعمار والتنمية: السوداني الأوفر حظاً لولاية ثانية.. والانتخابات قد تُؤجَّل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العباسي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن “مقبولية السوداني تجاوزت الشارع الشيعي ووصلت إلى الجمهور السني أيضاً”، مبيناً أنه “أول رئيس وزراء من عراقيي الداخل، ما عزز حضوره بين مختلف المكونات”.وأضاف أن “ائتلاف السوداني سيتمكن من الحصول على نحو 15 مقعداً في المناطق الغربية”، مشيداً في الوقت نفسه برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، واصفاً إياه بأنه “رجل دولة حقيقي نجح في استعادة عافية العراق خلال فترة قيادته”.

وأشار العباسي إلى أن “مزاج الناخب سيتغير كثيراً حتى موعد الانتخابات المقبلة”، لافتاً إلى أن “هناك توقعات باحتمالية تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة".