المالكي: تأجيل الانتخابات يعني سقوط الديمقراطية والعملية السياسية

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل الخليج 365، إنه "لا تسمعوا الى من يقول ستؤجل الانتخابات، وإن أجلت ستسقط الديمقراطية والعملية السياسية في العراق، وسيجري الاقتراع في موعده المحدد".

واشار الى ان "المشاركة في الانتخابات يعد ممارسة الحق الديمقراطي والشرعي للمواطنين، وليست محطة لشل مؤسسات الدولة التي يجب أن تكون فوق الصراعات السياسية والحزبية".

وأضاف المالكي، أن "البلد الذي لا يخضع للقانون والدستور، سيكون بلد فوضى"، مشدداً على ضرورة "الانفتاح على الدول الصديقة وأن يكون العراقيون أقوياء في بلدهم، ومنع التدخل الخارجي".

واكمل: "التدخلات الخارجية تمثل قمة الاهانة للشعب، ويجب ان يكون هناك وفاق سياسي بين المكونات واذا انعدم ذلك سيذهب استتباب الامن".

