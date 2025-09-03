انت الان تتابع خبر السوداني وسلطان عمُان يؤكدان على نشر الاستقرار بالمنطقة ومنع التصعيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان السوداني "التقى سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث جرت مراسم استقبال رسمي في قصر الحصن بمدينة صلالة".وأشار السوداني، وفق البيان، إلى "رغبة العراق بتطوير علاقات التعاون مع عُمان، مؤكداً أن الشعب العراقي يحتفظ بالمواقف المتميزة للأشقاء العُمانيين في كل المراحل، وفي مختلف التحديات التي مرّ بها العراق والمنطقة".

وعقد السوداني "لقاء موسعاً مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بحضور وفدي البلدين، جرى فيه بحث الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء بمواقف السلطنة الداعية الى وقف العدوان، ونشر الاستقرار ومنع التصعيد، ليعقد بعدها سيادته لقاء ثنائياً مع جلالة السلطان".

من جانبه، أكد سلطان عمُان، "رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والانفتاح على كل أوجه التبادل المثمر مع العراق، مبيناً توجيهاته الى وزراء الحكومة العمانية بأهمية تحويل مذكرات التفاهم الى خطوات عملية بالتعاون والشراكة مع العراق".

كما أعرب عن "دعمه لخطوات العراق على الساحة الاقليمية، وكل ما بذلته الحكومة العراقية على مسار وقف انتشار الصراع، وترسيخ الاستقرار في المنطقة".

