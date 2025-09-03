انت الان تتابع خبر مشعان الجبوري يستقيل من حزب الوطن ورئاسته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في تغريدة له على منصة "أكس" تابعتها الخليج 365، "اشهد ان القوى المهيمنة على السلطة قد ضاقت بكل صوت مخالف واخذت تتفنن في استهدافه".
وأضاف "ولكي أجنب حزب الوطن الذي يخضع لقانون الأحزاب تبعات آرائي ومواقفي، وقعت اليوم استقالتي من الحزب ورئاسته تاركاً الراية لمن يملكون قدرة أكبر على التكيف مع هذا الزمن العسير".
