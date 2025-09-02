انت الان تتابع خبر العراق يعلن تضامنه مع السودان بعد كارثة إقليم دارفور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، "تعرب وزارة الخارجية عن بالغ الأسى والحزن إزاء الكارثة الإنسانية التي شهدتها منطقة جبل مرة في إقليم دارفور بجمهورية السودان الشقيق، نتيجة الانزلاق الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة، والذي أسفر عن وقوع مئات الضحايا بين وفيات ومصابين".وأضاف البيان "تتقدم الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، وإلى عائلات الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، والرحمة والسكينة لأرواح الضحايا في هذا المصاب الجلل".

وأكدت الوزارة "تضامن جمهورية العراق الكامل مع جمهورية السودان الشقيق في هذه المحنة الإنسانية الأليمة".