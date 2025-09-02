انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع وفد إيراني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء شهد التباحث حول العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية تطوير أواصر التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التواصل البنّاء بين البلدين".



وأكد السامرائي بحسب البيان: "على أهمية تعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين، فضلا عن توسيع مجالات التواصل بين المؤسسات في مختلف المجالات، وبما يعزز الأمن والاستقرار ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون المستقبلي".