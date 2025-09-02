اخبار العالم / اخبار العراق

اجتماع بارزاني والحسان... تأكيد على ضرورة ضمان المستحقات المالية لمواطني كردستان

0 نشر
0 تبليغ

اجتماع بارزاني والحسان... تأكيد على ضرورة ضمان المستحقات المالية لمواطني كردستان

انت الان تتابع خبر اجتماع بارزاني والحسان... تأكيد على ضرورة ضمان المستحقات المالية لمواطني كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بارزاني استقبل اليوم ضيفه الحسان، وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات والتطورات في إقليم كردستان، فضلاً عن الوضع العام في العراق والمنطقة عامة".


وأضافت أن "الاجتماع شهد في محوره الرئيسي، تأكيداً على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لمواطني إقليم كردستان، ووجوب احترام كيانه الدستوري الاتحادي".
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا