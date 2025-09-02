انت الان تتابع خبر السامرائي والنجيفي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون لضمان تمثيل عادل لمختلف المكونات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي، استقبل اليوم رئيس مجلس النواب الأسبق، أسامة النجيفي، في العاصمة بغداد، حيث جرى خلال اللقاء التباحث حول مستجدات الساحة السياسية والمرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تنسيق وتفاهم بين القوى الوطنية، اضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أبرز التحديات التي تواجه البلاد في الجوانب السياسية والخدمية والأمنية، مع التأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني وتغليب لغة الحوار بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات أبناء الشعب العراقي".

وبحسب البيان، شدّد الجانبان على "ضرورة تعزيز التعاون بين القوى السياسية الفاعلة لضمان تمثيل عادل لمختلف المكونات، والعمل المشترك لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بروح المسؤولية الوطنية، بما يحافظ على وحدة العراق ويعزز دوره على المستويين الإقليمي والدولي".