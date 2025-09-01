انت الان تتابع خبر رشيد: دور محوري للعراق في تخفيف توترات المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رشيد استقبل اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسي.، وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وبحث التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الساحة العراقية".

وأشار رئيس الجمهورية، خلال اللقاء إلى "أهمية توطيد العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم وبما يخدم المصالح العليا للعراق ويدعم مسارات التعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

ولفت إلى "الدور المحوري الإيجابي الذي ينهض به العراق في تخفيف حدة التوترات وترسيخ أسس السلام والتفاهم والحوار تجاه القضايا الدولية".

