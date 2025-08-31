انت الان تتابع خبر نائب: رئاسة الوزراء خط أحمر بيد الشيعة لمئتي عام.. المرجعية اوصت بالمشاركة بالانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي في تصريح لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية، إن “مرشحين اثنين عن ائتلاف دولة القانون شملوا بقرارات المساءلة، لكن تم قبول طعونهم”، لافتاً إلى أن “ما يتردد في الشارع بشأن تشكيل حكومة طوارئ ليس سوى أحاديث غير واقعية”.وأضاف أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لم يتحدث يوماً عن إلغاء الانتخابات المقبلة، بل أكد على ضرورة إجرائها”، مشدداً على أن “منصب رئاسة الوزراء باقٍ بيد المكوّن الشيعي لمئتي عام مقبلة، وأخذه منهم لا يتعدى كونه حلماً مستحيلاً كـ(حلم إبليس بالجنة)”.

وبيّن الموسوي أن “المرجعية الدينية أوصت جميع الشيعة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى مشاركة واسعة”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني كان ابن ائتلاف دولة القانون”.

وتابع قائلاً: “سنسعى بكل قوة إلى عودة المالكي لرئاسة الوزراء، فالشعب ما يزال يصفه بـ(أبو الخبزة) لما قدمه في سنوات حكمه”، مضيفاً أن “الإطار التنسيقي سيبقى متماسكاً ويستمر بعد الانتخابات، سواء دخل بقائمة واحدة أو متعددة”.