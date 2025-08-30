انت الان تتابع خبر مباحثات هاتفية بين السوداني وماكرون حول ملفات متعددة وتحذير من مخاطر حرب جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار السوداني وفق بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، إلى "الجهود التي تجريها الحكومة بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي في بغداد لبحث قضايا المنطقة، مؤكداً أهمية الزيارة المرتقبة لماكرون إلى بغداد، كما جدّد تقدير العراق للموقف الفرنسي المبدئي من القضية الفلسطينية، وشدد على أن الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية تمثل سابقة خطيرة تزيد من تعقيد الوضع الدولي، وتضع النظام العالمي أمام تحديات حقيقية".وأكّد رئيس مجلس الوزراء أن "العراق يركّز على التنمية الاقتصادية، بما يمتلكه من دور بنّاء في المنطقة، وحذَّر من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقراها، مشدداً على الاستعداد للعمل مع فرنسا وسائر الشركاء، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، لتفادي الانزلاق إلى مواجهة جديدة، وسيتخذ العراق كل ما يلزم من خطوات تصبّ في مصلحته الوطنية، وتخدم هدف منع الحرب، من خلال الحوار المبني على أسس القانون الدولي".

من جانبه، أشاد ماكرون "بمستوى الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، وبجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار البلاد، مؤكداً اعتزاز فرنسا بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ورغبتها في مواصلة دعم العراق، كما جرى التباحث بشأن زيارته المقررة إلى بغداد، معبّراً عن تطلعه إلى أن تحقق الزيارة أهدافها العملية".

