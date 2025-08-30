بغداد - ياسين صفوان - تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية.. مراقبون يتهمون جهات بخلط الاوراق لتسقيط شخصيات قبيل الانتخابات.



مستقبل غامض ينتظر البلاد تزامنا مع تقلبات الاحداث في المنطقة فلا عنوان ثابتا للتطورات المقبلة والتي لن تكون البلاد بعيدة عن متغيراتها الامنية والسياسية وهو ما دفع مراقبين محليين الى اطلاق تحذيرات شديدة سيما للاطار التنسيقي بالابتعاد عن التجاذبات ومراجعة جميع الخطط السياسية لتلافي الخطر المقبل.