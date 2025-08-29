انت الان تتابع خبر مستشار رئيس البرلمان يثمن دور القضاء والنزاهة بحماية الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسيني في بيان ورد لـ الخليج 365، "نثمن الدور الكبير الذي يقوم به مجلس القضاء الأعلى وهيأة النزاهة، ومن خلال إبطال القوات الأمنية بجميع صنوفها لحماية الانتخابات من عمليات شراء البطاقات الانتخابية مقابل وعود بالتعيين أو منح رواتب".

وأضاف ان "ثقتنا عالية بالقضاء العراقي الذي اثبت في مختلف الظروف انه صمام أمان حقيقي لاستقرار بلدنا، وسلامة النظام القائم على الدستور والقانون"، لافتا الى "اننا نطمح إلى تمثيل أبناء شعبنا وتحقيق طموحاتهم وحماية حقوقهم".

