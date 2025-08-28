انت الان تتابع خبر تصميم: هدر واضح للمال العام وفساد بموانئ العراق وعقود الارصفة النفطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفائز في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "منجزاتنا في البصرة لم يقوم بها أي محافظ منذ 2003 الى الان، ولم ترض المواطن البصرة على اعتبار المحافظة تحتاج الى الكثير"، مشيرا الى ان "البصرة هي (ام الخبزة) للعراق ويؤخذ منها الفائدة وتبقى مهملة".

وأضاف، أنه "نتوقع بقاء الإطار التنسيقي متصدراً للموقف في الانتخابات القادمة والكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، ولكن نبقي نسبة للمفاجآت"، مبيناً أن "السوداني جزء من الإطار وسيعود الى الالتئام معه بعد الانتخابات وسيحصل على مقاعد أكثر مما مضى".

وأشار الى أن "هناك هدر واضح للمال العام وفساد مالي في موانئ العراق وعقود الارصفة النفطية وهناك لجان تتابع الملف وقدمت تقريرها للبرلمان".