انت الان تتابع خبر تحذيرات من كارثة وأزمة حقيقية خلال الصيف المقبل بسبب المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفائز في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هناك اجراءات سياسية تعسفية من قبل إيران وتركيا بشأن اطلاقات المياه وذلك لمحاربة العراق اقتصادياً، من خلال انعدام الزراعة والصناعة وتبقى حاجة العراق لهم".وأكد، ان "العراق مقبل على كارثة وأزمة حقيقية الصيف المقبل بسبب المياه اذا لم تكن هنالك حلول سريعة واتفاقيات مع دول المنبع"، مشيرا الى ان "الحكومة عازمة على انهاء هذا الملف بالاتفاقات".

واردف ان "دول المنبع تضغط على العراق من اجل انعدام الزراعة والصناعة لتبقى عمليات الاستيراد منهم ويبقى العراق سوق لتصريف منتجاتهم".

وشدد على "ضرورة اكمال محطة تحلية المياه بالبصرة وانشاء محطات اخرى للذهاب الى الاتفاق مع تركيا باكثر اريحية".