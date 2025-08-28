انت الان تتابع خبر في دمشق.. الشطري والشرع يناقشان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة الأنباء العراقية، "رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق"، موضحة أن الطرفين "يناقشان مواضيع أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وأوضاع الجالية العراقية في سوريا".



وأضافت أن "رئيس جهاز المخابرات والرئيس السوري يتفقان على زيادة التعاون الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونقلت "واع" عن مصدر قوله، "زيارة رئيس جهاز المخابرات إلى دمشق جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء".

وأضاف أن "رئيس جهاز المخابرات نقل رسالة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الرئيس السوري تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز التحديات المشتركة".