دول الترويكا تستعد لتفعيل "آلية الزناد" ضد ايران اليوم

دول الترويكا تستعد لتفعيل "آلية الزناد" ضد ايران

بغداد - ياسين صفوان - ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي قوله إن زعماء "الترويكا" أبلغوا وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بنيتهم تفعيل آلية العقوبات اليوم، وأنهم يعتقدون أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.



وشددت دول الترويكا، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، على أن إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات لا يعني نهاية الدبلوماسية، وأن الترويكا تظل منفتحة على التواصل مع إيران في الأسابيع التي تسبق سريان العقوبات.

وتتيح آلية الزناد او "سناب باك"، لأي طرف من أطراف الاتفاق (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، المانيا)، أن يشتكي من إخلال إيران بالتزاماتها النووية، ويفتح بموجبها مسارا قانونيا قد ينتهي بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق، دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.