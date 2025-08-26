انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع "تفوق" تعزيز الحضور السياسي لصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل، اليوم، في مكتبه بالعاصمة بغداد، وفداً من أعضاء تحالف تفوّق في محافظة صلاح الدين، لبحث عدد من القضايا السياسية والتنظيمية المتصلة باستحقاقات المرحلة المقبلة".

وأضاف "جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، وسبل تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بين تحالفي العزم وتفوّق، بما يضمن تعزيز الحضور السياسي والتمثيل الفاعل لصلاح الدين على الساحة الوطنية، وتلبية تطلعات أبنائها في الاستقرار والتنمية".