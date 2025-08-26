انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الاربعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الاربعاء".وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء، كما صوت على متين حسن علي الجادرجي وكيلًا لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وعلى مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰، وايضا صوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة ٢٠٠٦.

وانهى البرلمان، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۰۹ المعدل، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠، فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (۷۸) لسنة ١٩٨٠.