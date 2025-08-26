انت الان تتابع خبر مجلس النواب يصوت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب يصوت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء".يذكر أن جلسة البرلمان التي عقدت يوم امس، شهدت مشادات وانسحاب من بعض الأعضاء رفضاً لإضافة فقرة التصويت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء، ما دفع لإلغائها والمضي بأعمال الجلسة.

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة برئاسة محمود المشهداني، وحضور 169 نائباً.

