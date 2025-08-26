انت الان تتابع خبر سوريا تعلن حقها بالدفاع ضد إسرائيل بـ"كل الوسائل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية السورية في بيان تابعته الخليج 365، ان "الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد شاب بريف القنيطرة الشمالي، وتوغل قوات الاحتلال وشنها حملات اعتقال مدنيين في بلدة سويسة والتمركز غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة".



وأضافت ان "ممارسات إسرائيل العدوانية خرق لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وتهديد للسلم في المنطقة"، مشددة على "حق الجمهورية العربية السورية بالدفاع عن ارضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".