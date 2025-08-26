انت الان تتابع خبر السفارة السعودية تنقل مواطنة تعرضت لأزمة صحية طارئة من العراق الى الرياض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة في تدوينة على "اكس"، تابعتها الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين خارج المملكة، قامت السفارة وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع بالمملكة والأشقاء في جمهورية العراق، بنقل مواطنه تعرضت لأزمة صحية طارئه وذلك عبر طائرة الاخلاء الطبي".



واشارت الى ان "العملية جاءت لاستكمال علاج المواطنة بالمملكة، مع تمنيات السفارة لها بالشفاء العاجل".