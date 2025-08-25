انت الان تتابع خبر نائب يحمل البرلمان مسؤولية التفسير الخاطئ لفقرة حسن السير والسلوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في حديثه لبرنامج (من الاخير)، إن " لدينا نقص كبير في عدد السفراء ونحن بحاجة الى سد الشواغر "، مضيفاً ان "النواب لم يطلعوا على سير السفراء المزمع تعيينهم".وتابع، ان "الاطار فعل الصواب بالتريث في اقرار قانون الحشد الشعبي"، مردفاً انه "توقيع شركة شيفرون الامريكية دليل على ان البيئة السياسية آمنة".

ولفت الى ان "اكسون موبيل اوقفت تمدد داعش نحو إقليم كردستان"، مستدركاً ان "موضوع داعش لن يتكرر حتى لو كان بمؤامرة خارجية".

واستطرد بالقول: "يجب توحيد الجبهة الداخلية تفادياً للمخاطر الخارجية"، موضحاً ان "مجلس النواب يتحمل مسؤولية التفسير الخاطئ لفقرة حسن السير والسلوك".

واوضح، ان "هناك معالجات للملاحظات الامريكية التي تتعلق بالدولار وتهريب النفط".