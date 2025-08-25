انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يبحثان ملفي المياه والنفط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "حسين التقى اليوم فيدان وذلك على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية".
وأضافت أن "اللقاء جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، ومناقشة الملفات المشتركة، ولا سيما في مجالي النفط والمياه وخطوط أنابيب النفط، كما تم التباحث بشأن ملف حزب العمال الكردستاني وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة".
وناقش الجانبان، وفق البيان "التفاهمات القائمة بين العراق وتركيا في ملف المياه، وأهمية تنظيم الإطلاقات المائية بما يحقق المصالح المشتركة ويحافظ على الأمن المائي للبلدين".
من جانبه، أشاد الوزير التركي بـ"انسيابية عمل رجال الأعمال الأتراك في العراق ومساهمتهم في تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكداً رغبة أنقرة في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري".
