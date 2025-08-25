انت الان تتابع خبر العقل الأمني المخضرم.. من هو القائم بأعمال السفارة الأمريكية الجديد في بغداد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واختيار هاريس ليس عابرًا، بل يعكس توجهًا واضحًا من واشنطن لتعزيز حضورها السياسي والدبلوماسي في العراق من خلال شخصية ذات خلفية أمنية ودبلوماسية قوية.

فالرجل يُعد من أبرز الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط، ويحمل سجلًا مهنيًا حافلًا، شغل فيه مناصب حساسة في ملفات تتعلق بشمال أفريقيا والعراق على وجه الخصوص.

كما سبق له أن تولّى مسؤولية إدارة ملف العراق في مجلس الأمن القومي الأميركي، وهو ما يجعله على دراية دقيقة بطبيعة الوضع العراقي وتعقيداته السياسية والأمنية.

ويمتلك هاريس خلفية أكاديمية رفيعة، فهو خريج مدرسة إدموند وولش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون، ويحمل أيضًا شهادة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وتُعد قدراته اللغوية المتقدمة من أبرز نقاط قوته، إذ يتقن العربية، الفرنسية، الإيطالية، البولندية، السلوفينية، إلى جانب لغته الأم، الإنجليزية.

ويترقّب المراقبون العراقيون تحركات الدبلوماسي الجديد، خاصة مع الملفات الساخنة المطروحة على طاولة العلاقة بين بغداد وواشنطن، في وقت تسعى فيه الأخيرة لإعادة ضبط معادلتها في العراق والمنطقة من خلال دبلوماسيين يتمتعون بالمرونة والخبرة.

