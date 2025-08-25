انت الان تتابع خبر البرلمان يوجه بالتحقيق بشأن ما تعرض له نائبين اليوم في ساحة النسور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله وجّه لجنة الأمن والدفاع بالتحقيق الفوري بخصوص اعتراض ضابط للنائب عامر عبدالجبار والنائب زهير شهيد في ساحة النسور".وأضاف ان "ذلك جاء على خلفية التظاهرة التي انطلقت بمشاركة النائبين حول اتفاقية خور عبد الله".وتعرض النائبان عامر عبدالجبار وزهير شهيد الى اعتراض من قبل ضابط امني في منطقة ساحة النسور وسط بغداد، خلال مشاركتهما اليوم في تظاهرة حول اتفاقية خور عبد الله.