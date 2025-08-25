انت الان تتابع خبر العراق يسلم السعودية رسالة بشأن ملف المعتقلين العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين التقى، اليوم الاثنين، في مدينة جدة، بسمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة ضرورة عقد اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في أقرب وقت ممكن، لما لها من دور في ترسيخ أواصر التعاون والتنسيق".

وتابعت ان "الوزير سلم رسالة خطية إلى وزير الخارجية السعودي، تضمنت المطالبة بالإفراج عن المعتقلين العراقيين في السجون السعودية"، موضحة ان "الوزير اكد حرص الحكومة العراقية على متابعة هذا الملف بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين".