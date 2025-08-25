انت الان تتابع خبر المفوضية تستعد لمحاكاة ثالثة: انتخابات 2025 بين نزاهة الإجراءات وحماسة الشباب والان مع التفاصيل

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، إن "التجربة التي ستجري يوم 30 أو 31 من الشهر الحالي، ستكون للتأكد أكثر من عمل أجهزة العدِّ والفرز وإرسال النتائج، بعد أن خصصت التجربة الأولى للأجهزة، في حين كانت الثانية لاختبار أجهزة العدِّ والفرز وإرسال النتائج".وبيّن، أن "تجربة المحاكاة الثالثة ستكون على مستوى مراكز الاقتراع وبواقع 8 آلاف محطة، بعد أن كانت التجربتان الأولى والثانية على مستوى مراكز التسجيل".

استبعاد أسماء

في غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الأحد، استبعاد 42 مرشحاً جديداً.

وجاء في كتاب المفوضية: أنه "تمت المصادقة على توصية محضر لجنة تدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 والمشكّلة بالأمر الوزاري (79) في /16/7/2025 بالعدد (54) في 21/8/2025 والمتضمنة استبعاد (37 شخصاً) استناداً إلى المادة (6/خامسا) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل والمادة (2، أولاً، 1، ح) من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب رقم (3) السنة 2025 لشمولهم بأحكام قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008".

كما أصدرت المفوضية كتباً مماثلة باستبعاد (5 مرشحين) آخرين وفق مخالفات لقانون الانتخابات.

شريحة الشباب

من جانب آخر، وضمن خطة عمل متقنة؛ أطلق المجلس الأعلى للشباب برنامج "شارك" بغرض تحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية المرتقبة.

وأشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، خالد كبيان إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به الشباب في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن "مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات المقبلة تمثل الحجر الأساس لإحداث التغيير المنشود، والمضي نحو بناء مستقبل يواكب تطلعاتهم وطموحاتهم".

وأوضح كبيان، أن "الحكومة تضع دعم العملية الديمقراطية على رأس أولوياتها، من خلال ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، واستبعاد العناصر المتورطة في قضايا الفساد أو غير المؤهلة، مقابل فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية الشابة للمساهمة الفعلية في صناعة القرار".

وأشار، إلى أن "الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، سواء في قطاع الشباب أو في مجالات أخرى، تعكس بوضوح الإرادة السياسية الجادة للقيادة في تمكين الشباب وتعزيز دورهم كمحرك أساسي للتنمية والتغيير".

ودعا كبيان، الشباب إلى الإقبال على صناديق الاقتراع والمشاركة بوعي ومسؤولية، مؤكداً بأن "الشباب عماد التغيير الحقيقي، وأن مستقبل الوطن يُصنع بأيديهم، ومشاركتهم اليوم هي الخطوة الأولى نحو عراق أفضل غداً". وشدد، على "أهمية استمرار مسيرة الإنجاز وعدم توقف حركة الاستثمار، خصوصاً في قطاعات الشباب ومختلف المجالات التي يرى رئيس الوزراء أنها قادرة على رسم ملامح عراق جديد، يرتقي بمنجزاته إلى مصاف الدول المتقدمة".

برنامج "شارك"

من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المجلس الأعلى للشباب، الدكتور علي هلال، إن "المجلس يؤدي دوراً مهماً في تحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة، لاسيما في العملية الانتخابية، من خلال برامج متعددة تهدف إلى تحديث بطاقات الناخب وحثِّ الشباب على الإدلاء بأصواتهم".

وأشار هلال، إلى أن "المجلس أطلق برنامج (شارك)، وهو برنامج وطني واسع برعاية مباشرة من رئيس الوزراء، حضره نحو 2500 شاب، وما زال مستمراً بنشاطاته حتى الآن، من خلال توزيع منشورات ومقاطع فيديو توعوية تحثُّ الشباب على الانخراط في الانتخابات".

وأوضح، أن "المجلس الأعلى للشباب هو تشكيل وبرنامج حكومي لا يمتُّ بصلة إلى العمل الحزبي أو السياسي، لكنه في الوقت ذاته يتيح لأعضائه، سواء من سفراء الشباب أو الفرق التابعة للمجلس، حرية الترشح في الانتخابات باعتبار أن ذلك جزءاً من الحقوق الشخصية".

الفئة الأولى

مدير إعلام مكتب انتخابات بغداد / الرصافة التابع لمفوضية الانتخابات، فلاح خابط عزيز، أشار إلى "أهمية شريحة الشباب في عملنا، كونهم الشريحة الأكبر في عمل المفوضية، فالفئة الأولى في عملنا هي فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18 إلى 45 سنة) والتي نطلق عليهم الفئة الأولى ويشكّلون الأغلبية".

وبيّن، أن "فرق المفوضية بادرت بالتواصل مع طلبة المدارس الإعدادية في جميع فروعها، فضلاً عن الجامعات والمعاهد العراقية وموظفي المؤسسات الحكومية ومنتسبي القوات الأمنية والتجمعات الشبابية في الملاعب الشعبية والأندية والمنتديات الشبابية والكافيات والأسواق الشعبية والجوامع والكنائس والحسينيات وغيرها، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والجمعيات، حيث تم نشر فرق جوالة لتسجيلهم بايومترياً، وإقامة الندوات التثقيفية وزيادة الوعي الانتخابي استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأهمية المشاركة الفاعلة فيها".

وأضاف، "كما تم عقد ندوات تثقيفية في أقسام شؤون المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وعقد الندوات التثقيفية والتواصل الدائم مع شركاء العملية الانتخابية ومنهم الأساتذة والموظفون والطلبة وشرح آليات عمل المفوضية وجهودها المبذولة في رفع نسبة التسجيل والتوزيع للبطاقات البايومترية والحثّ على المشاركة والتغطية الإعلامية لها"، لافتاً بأن شريحة الشباب هم أعلى فئة تم تسجيلهم بايومترياً في فترة تحديث سجل الناخبين، لاسيما المواليد الجدد من فئة 2007 و2006 و2005".

وأوضح عزيز، أن "ما يميز فئة الشباب؛ معرفتهم بالتطور التكنولوجي وهم قادرون على اختيار مرشحهم المناسب من خلال البحث في المتصفح أو غيرها من الوسائل الإلكترونية ومعرفة إنجازاته، فضلاً عن التفريق بين الأخبار الزائفة والصحيحة واتخاذ القرارات المدروسة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، كما أنهم يتمتعون بالاطلاع على العالم الخارجي والتعرف على أفضل الخدمات المقدمة في دول أخرى"، مؤكداً أن "الجيل الجديد يمتلك الوعي لأهمية المساءلة والمحاسبة وأكثر حداثة من أجل المصلحة العامة لجميع أفراد المجتمع".