انت الان تتابع خبر بحضور الحمداني.. جانب من اجتماع هيئة التنسيق بين المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشارك محافظون ومسؤولون محليون في الاجتماع، الذي بحث قضايا وملفات متعددة بينها المياه والعام الدراسي الجديد والتحضيرات الجارية لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 11 تشرين الأول المقبل.وتمخض عن الاجتماع العديد من القرارات بينها إلزام اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات، بإنجاز المهام المكلفة بها من قبل اللجنة العليا المؤلفة بالأمر الديواني (34) لسنة 2025 خلال المدة المحددة من قبل الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والتوصية الى مجلس الوزراء بتعديل قراره رقم (271 لسنة 2025)، لتخويل اللجنة صلاحية إعطاء الموافقات اللازمة لتأمين الأراضي لإنشاء حي المعلمين في المحافظات.