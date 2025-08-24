انت الان تتابع خبر السامرائي يهنئ بالذكرى الثانية والتسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين، والتي تتزامن مع الاحتفاء بـ يوم المحامي العراقي، أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى نقابة المحامين العراقيين، وإلى جميع المحامين في وطننا العزيز، تقديراً لدورهم الوطني والمهني الكبير في إرساء العدالة، وصيانة الحقوق، والدفاع عن قيم الدستور وسيادة القانون".

وأضاف "وإننا إذ نحتفي بهذه المناسبة المشرّفة، نؤكد اعتزازنا الكبير بمكانة المحامي العراقي، وحرصنا على دعم استقلالية مهنته وتعزيز دوره، ليبقى كما عهدناه صوت الحق، ودرع العدالة، وشريكاً أساسياً في مسيرة بناء العراق الديمقراطي المزدهر".