انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تعلن استبعاد 42 مرشحا جديدا (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في كتاب المفوضية: المصادقة على توصية محضر لجنة تدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢٥ والمشكلة بالأمر الوزاري (۷۹) في ۲۰۲٥/٧/١٦ بالعدد (٥٤ ) في ٢٠٢٥/٨/٢١ والمتضمنة استبعاد الذوات المدرجة أسمائهم في الجدول ادناه وتبدأ بالتسلسل (۱) حسن محي رسن حسن جناني) وتنتهي بالتسلسل ( ۳۷ - علي كريم طلال كريم لامي ) استناداً الى المادة (٦/خامسا) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ٢٠١٨ المعدل والمادة (۲ ، اولاً ، ۱ ، ح) من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب رقم (۳) السنة ۲۰۲٥ لشمولهم باحكام قانون المساءلة والعدالة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨.