انت الان تتابع خبر مساع لنقل قضية احداث السليمانية الى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ملا حسن في تصريح تابعته الخليج 365، ان "الهجوم بالدبابات والأسلحة الثقيلة على فندق في قلب السليمانية غير متوقع"، مبينا ان "رئيس الحزب لاهور شيخ جنكي لم يتوقع أن يصل الخلاف إلى هذا المستوى، وعندما فرضت علينا الاشتباكات، اضطررنا للدفاع عن أنفسنا".

وذكر ان "الخلافات السياسية لا يمكن ان تمتد الى إراقة دماء المواطنين ولم نكن أبداً مع الحرب والفوضى"، موضحا ان "القوات الأمنية تلقت أوامرها من حزب الاتحاد، وتم استخدام القضاء والقانون في هذه القضية لمصالح حزبية وشخصية".

وبين ان "المحاكم تستخدم لمصالح شخصية وحزبية، وليس لدينا ثقة بالقضاء وسيادة القانون في السليمانية، لذلك، نبذل كل جهدنا لنقل قضية لاهور شيخ جنكي إلى محاكم بغداد، ولا نريده أن يُحاكَم في السليمانية، أياً كانت التهم الموجهة إليه".

