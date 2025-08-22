انت الان تتابع خبر الدفاع النيابية: ما يحصل في الاقليم يهيئ لمثيله مستقبلاً في باقي المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الساعدي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من المؤسف ما حصل في السليمانية من استخدام للدبابات والقوات العسكرية في قلب المدينة، لتصفية المعارضين سياسياً، إذ يُعد هذا الامر ضربة في قلب الديمقراطية والدستور، ويذكرنا بحقبة سيئة مريرة استخدمت مقدرات الدولة العسكرية للبطش بالمعارضين، عانى منها الأكراد وجميع أبناء شعبنا سابقاً".



ودعا الساعدي، القادة الكرد الى "استخدام لغة المنطق والسياسة لا السلاح للبطش بأبناء العراق"، مشدداً على "ضرورة تدخل الحكومة المركزية بقوة لمنع تكرار هكذا حوادث".

ولفت الى أنه "يجب استخدام وسائل الضغط المتاحة لبسط الأمن وحماية حق التعبير والديمقراطية والمعارضة السلمية"، مردفاً ان "ما حصل في إقليمنا الحبيب قد يهيئ لمثيله مستقبلاً في البصرة أو الأنبار أو غيرها، ولن نسمح بخلق مقاطعات دكتاتورية على أرض عراقنا الحبيب".

