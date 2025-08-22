انت الان تتابع خبر بغداد وبيروت تبحثان تحضيرات عقد اجتماعات اللجنة العراقية – اللبنانية الشهر المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للسفارة، انه "التقى القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، يوم الجمعة الموافق 22 آب 2025، وزير العمل اللبناني محمد بهجت حيدر، في مقر وزارة العمل ببيروت. وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى متابعة مخرجات الزيارة الأخيرة لوزير العمل اللبناني إلى العراق، ولقائه كلًا من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي".كما تطرق الحسيني، وفق البيان، "إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العراقية – اللبنانية المشتركة، المقرر انعقادها في النصف الثاني من الشهر المقبل".

وبحث الجانبان "عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون في مجالات الاستثمار، وتنظيم شؤون العمالة وانتقالها بين البلدين، فضلًا عن الجهود المبذولة لإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء عدوان الكيان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

