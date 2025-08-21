انت الان تتابع خبر اجتماع حكومي لتقليل الضائعات وجباية الكهرباء.. عدادات ذكية ودعم الدفع الإلكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً خُصص لمتابعة الجهود في قطاع الكهرباء لتقليل الضائعات، وتعظيم الموارد وتعزيز عمل الجباية، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والمستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".وبحسب البيان، أشار السوداني خلال الاجتماع إلى "أهمية بلورة رؤية واضحة وفعالة لتعظيم إيرادات الجباية، واتباع الآليات العملية في هذا المجال، إضافة إلى مراجعة جداول الضائعات ومساراتها خلال عامي؛ (2023 و 2024)، والنصف الأول من عام 2025، لتحديد نقاط الخلل، ودراسة إمكانيات وقدرات الشركات المتقدمة لتنفيذ عملية الجباية".

وتابع المكتب، أن "الاجتماع أقرّ التوجه نحو شراء عدادات ذكية وبمواصفات عالية من الإنتاج المحلّي لوزارة الصناعة، لتحديد سقف الأحمال، ووضع مقاييس على كل المغذيات الرئيسة، إضافة إلى نصب العدادات الذكية الخاصة على مستهلكات الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي، ودعم الدفع الإلكتروني في الجباية".

وأوضح المكتب، "كما جرى إقرار استمرار عقود شركات الجباية وتعزيزها، إضافة إلى التعاون مع شركات رصينة ذات قدرة مالية في هذا الجانب، والتأكيد على أن تكون الجباية من أولويات عمل وزارة الكهرباء، ومحاسبة ومتابعة النسب المنخفضة من جمع موارد الجباية في المحافظات، بما يتناسب مع استهلاك الطاقة".

