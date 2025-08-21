انت الان تتابع خبر ترتيب اقوى القادة السياسيين في العالم.. السوداني بالمرتبة 51 عالميًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأتي تقييم القادة السياسيين حول العالم في هذا المؤشر، وفقا للقوة العسكرية للبلاد، ودور القائد في تعزيزها، وفعالية سياساته الاقتصادية، وتأثيره العالمي في المشهد الجيوسياسي.

في هذا السياق، يتبوأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المركز الأول في القائمة لأقوى القادة السياسيين الذين يُشكلون العالم، يليه رئيس الصين، ثم بوتن في روسيا، ثم رئيس الهند.

