السامرائي للسفير البريطاني: نتطلع لتعزيز التعاون بمختلف المجالات

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "السامرائي اكد على دعم الشراكات الدولية التي تسهم في تعزيز الاستقرار، وتطوير القطاعات الخدمية والاقتصادية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المملكة المتحدة في مساندة العراق على المستويات السياسية والتنموية".



من جانبه، أعرب السفير عرفان صديق عن تقديره للِّقاء، مؤكداً استمرار دعم بلاده للعراق في مجالات التنمية والإصلاح وتعزيز الاستقرار، ومشدداً على أهمية توطيد أواصر التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".